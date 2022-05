Patrice MASNATA

Chef d'équipe sécurité incendie en grands Centres commerciaux



J'exerce dans le domaine de la sécurité/sureté depuis 15 ans, j'ai pu acquérir une solide expérience dans la gestion d'un PC Sécurité, ainsi que l'organisation et le management des équipes de sécurité.



Je viens d'obtenir mon diplôme SSIAP3 et souhaite franchir une étape de plus dans mon cursus professionnel en me servant de mon expérience acquise au cours des années.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Sécurité incendie

Ssiap3

Travail en équipe