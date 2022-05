Patrice MASSACRET

PHOTO'GRAPHISTE





- 2006 à aujourd'hui

.Photographe free-lance / Communication / Urbanisme

Architecture / Tourisme / Mode...

Presse institutionnelle... - Toulouse FR



- 1993-2005

.Photographe presse jeunesse, illustration, reportage, mode

responsable Studio Milan-presse-édition - Toulouse FR



- 1988-1992

.Création et développement d'une Ets de Sportswear féminin

San Francisco - USA



- 1982-1987

.Éducateur et responsable d'actions d'insertion sociale

et professionnelle - Maison de la Culture - La Rochelle FR



Mes compétences :

Art

Art culinaire

Artisanat

Graphisme

Média

Mode

Photographe

Portrait

Video