Patrice MERTZ

POUR AMELIORER LA PERFORMANCE THERMIQUE DE VOTRE HABITAT

REDUIRE VOS FACTURES ENRGETIQUES

PENSEZ : THERM HYDRO TECH



http://www.thermhydrotech.fr/



Gérant de THERM HYDRO TECH depuis 6ans , l'entreprise est spécialisée dans le chauffage ,les énergies renouvelables la Plomberie



Basé dans la Pévèle, à Pont à MARCQ, sud de lille , nous intervenons dans un triangle géographique :

LILLE - ARRAS - VALENCIENNES



Nos clients sont des Particuliers et des Professionnels, tous très attentifs à des prestations de qualité.

Nos équipes, composées de Compagnons du devoir ;ont ; pour seules préoccupations : le travail bien fait et la satisfaction client.

1. L’entreprise, est labellisée depuis 2014 RGE

« PRO DE LA PREFORMANCE ENERGETIQUE »

vous permet d’accéder aux crédits d’impôts et aux prêts à taux zéro ,



2. Avec THERM HYDRO TECH réalisez des économies de chauffage en installant :

Des Chaudières performantes HPE

Des pompes à chaleur haut rendement

Des systèmes de ventilation avec récupération d’énergie (double flux)

Des planchers chauffants basse température

THERM HYDRO TECH, INVESTISSEZ POUR ECONOMISER



Membre PEVELE BUSINESS CLUB

Membre BNI Lille en Nord

Ancien Membre Jeune Chambre Economique Metz / Lille





Mes compétences :

Bâtiment

Étude thermique

Chauffage

Energies renouvelables

Plomberie

Conseil

Réseaux sociaux

Professionnalisme

Qualit� des produits