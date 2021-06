Je suis actuellement Délégué Pharmaceutique au sein du Groupement et Enseigne Well And Well.

Je réalise en clientèle, des performances jamais atteintes antérieurement par les commerciaux de ma Coopérative ni par ceux de la concurrence, en termes d'ouverture de comptes et signatures de contrats sur ma Régions des Hauts-de-France.

Véritable performeur dans la Relation Clientèle :

Je possède une très grande culture du résultat!