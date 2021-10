Patrice ROCHE

Diplômé de l’ESSEC avec une expérience de Conseil en Organisation et de Formateur pour les filiales d’un grand groupe français, complétée ensuite par une implication opérationnelle en entreprise moyenne. Dirigeant ou Membre du comité de Direction, directement en charge de la stratégie, du pilotage et du contrôle de gestion (y compris le contrôle budgétaire), de la finance et du management général.



Une activité complémentaire de professeur vacataire en grande école de commerce et en université en Stratégie d’Entreprise, Gestion de projet, Organisation d'Entreprise, Contrôle de Gestion et Gestion des Ressources Humaines pour des étudiants de 18 à 25 ans et des élèves alternants en formation permanente de 20 à 45 ans.



Tenace et rigoureux, ayant un sens profond de l’écoute et de la synthèse, complété par un pragmatisme total. Je suis à l’aise en Entreprise de toute culture avec tous les types de population (du comptable au commercial par exemple …) et un objectif répondant à ses besoins propres et à ceux de ses équipes. J’ai le souci permanent d’un résultat positif en croissance.



Le goût du terrain comme souhaite le démontrer la photo !



Mes compétences :

Gestion

Budget

Conseil

Direction Générale

Développement

Vision globale

Contrôle de gestion

Système d'information