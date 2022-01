Patrice ROY

Après une expérience technique riche en Audit/Pentest/R&D chez Thales Communications & Security et un court passage côté Blue team au sein du SOC IBM Security / X-Force de Lille, je suis dorénavant impliqué dans la sécurité du réseau corporate worldwide d'UBISOFT à travers la mise en place de services de Threat Intelligence.



Depuis Mars 2017, je suis officier de réserve opérationnelle spécialiste CyberDéfense rattaché au COMCYBER / CASSI. J'ai également participé aux exercices DefNet 2018 et Locked Shields (OTAN) 2017, 2018 et 2019 sur la défense des systèmes d'information industrielles. J'y serais en 20022 également.