Je me présente Patrice SERRANO , je me situe en Bretagne



je suis dans le domaine de la création



de produit innovant dans divers domaine



J'innove dans le secteur des appareillages électriques (Prise de courant)



pour améliorer :



- La sécurité



- L'hygiène



- L'accessibilité



- Bricolage



- L'économie d'énergie



Un concept-unique qui va changer votre habitat de demain , c'est-à- dire :



- Plus de risque arrachement (Elèctrocution , Incendie) .



- Plus de courant directement accessible pour l utilisateur (Les enfants).



- Emboitement et de déboitement sans effort



(Personnes à mobilités réduites),



La prise sécuritaire et futuriste de demain !!!!



Les études sur ce projet , ont montré la faisabilité , la fonctionnalité



et l'utilité d 'un tel produit sur un marché de masse .



Nous avons réussi à concevoir un premier prototype fonctionnelle ,



sur lequel , il faudra apporter d'autre modification et par conséquent



crée un nouveau prototype



Ce projet à été éligible et a bénéficié de l'aide OSEO et du crédit impôt recherche .





En recherche d 'un adossement industriel!!



Mes compétences :

Electricité

Innovation

Start up