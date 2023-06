Patrice SOS MR PATOU (BOYER)

Qui suis-je ?

Patrice Boyer

Pasteur et fondateur de l'association Le Coin Bleu

Dans le cadre dun changement géographique, je souhaite à ce jour mettre à profit mes compétences en informatique, acquises ces dernières années au service des personnes dans le besoin. Lordinateur et internet étant devenu des outils indispensables voir inévitable pour un grand nombre de démarche, personnelle, professionnelle ou administrative, il me tient à cœur de promouvoir un service à domicile de qualité pour vous délivrez de judicieux conseils et dapprentissages.



N'hésitez pas!