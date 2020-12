Patrice TAVAN

Mes compétences :

Sécurité

Réseaux

Cisco IOS

Cisco Voice over IP network

Load Balancing Citrix NetScaler

Virtualisation WMWARE (certif VCA-DCV) & HYPER V

Cisco Prime

Datacenter Cisco

Cisco Firewall ASA et Firepower, FMC

VPN IPSec et SSL

Serveurs Cisco UCS Rack et Blades

Citrix XenDesktop

Cisco Catalyst

Cisco Nexus

Cisco Certified Network Associate

Citrix XenApp

Cisco Certified Network Professional Enterprise

Cisco Certified Network Professional Security

EMC certified System Engineer : Technologies 2015