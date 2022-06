Patricia BEDU

25 ans d'expérience dans le domaine de l'emploi aussi bien en matière de conseils que d'animation de prestations de recherche d'emploi et de projet ainsi que de bilan de compétences.

je suis dotée d'une grande facilité rédactionnelle qui me permet de construire avec aisance des réponses à appel d'offres.

un autre volet de ma personnalité me conduit plutôt vers le monde animal qui constitue ma 1ere passion : titulaire d'une formation d'auxiliaire de soins aux animaux je profite de ma 2ème passion (homéopathie, aromathérapie pour soulager et soigner les animaux qui m'entoure



Mes compétences :

Animation de groupes

Analyse Transactionnelle

Bilan de compétences

Conseils phytotherapie et homéopahtie