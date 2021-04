Patricia BIGOT

Rigoureuse, dynamique, méthodique, déterminée et motivée, je suis en mesure de m'impliquer pleinement et de réaliser toutes les charges inhérentes aux missions que l'on peut me confier, avec un grand sens de l'organisation et un sens aigu de l'observation.



De part mon activité et l'expérience acquise à l'Institut de Médecine Tropicale du Serve de Santé des Armées de 1994 à 2006 j'ai mis en place la plateforme de biologie moléculaire avant d'en assurer le poste de référente à l'HIA Sainte Anne .

J'ai pu acquérir une bonne maîtrise des techniques de biologie médicale avec un point fort en biologie moléculaire.

Cette riche expérience m'a permis d'étendre mes compétences, de développer mes capacités d'analyses, de synthèse et de déployer mon savoir faire grâce à l'utilisation de technologies de pointe