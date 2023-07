Patricia BONNEFOND

Diplômée d'un BAC +5 - Université de Grenoble - Laboratoire EROS



Après une spécialisation en Sociologie des Organisations, j'ai exercé en tant que professeur contractuel à l'Université de Grenoble, conférencière à l'Ecole Internationale de Commerce West Ford, coordinatrice générale, assistante en marketing et communication, consultante en cabinet, puis chef d'entreprise.



Dynamique, polyvalente, communicative, commerciale, consciencieuse et pleine de motivations, j'aspire à un poste pour des missions : en commerce, en communication ou en marketing.



Domaines de compétences :

Commerce

Étude de marché

Communication et organisation

Analyse stratégique

Dévéloppement d'activités

Marketing