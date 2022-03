Patricia CASTAGNE

Fière d'une expérience de 15 ans en multi-nationale comme en PME dans la vente de produits de qualité, innovants, gourmands, toujours dans le goût du travail !

Compétences :

- Negociation et develeppement grands comptes GD : SCA, Anim Co Carrefour, Costco.

- Prospection et fidélisation d' un porte-feuille d’hypermarchés

dans le cadre d'un accord national, régional ou commande en direct.

- Vente et revente dans le respect du mix-marketing



Mes compétences :

Negociation B to B

Relationnel

Management commercial

Grands comptes