Patricia DEBRENNE

Activité actuelle partagée entre :

* Missions Conseil en Développement Entreprises Pays de Loire (PME) : Audit, stratégie, définition et mise en place plan actions, élargissement gammes, recherche partenaires, animation réseaux, organisation foires et salons, recherche financement …

* et Formations inter/intra entreprise, Interventions, Conférences, Suivi projets et missions en entreprise sur Formations Commerciales et Non-Spécialistes Bac +2 à Bac +5

*Ai été aussi Responsable pédagogique et Formation Commercial import/ export, Assistant Trilingue., Responsable de Point de Vente (Bac +2 à +4)

*Auparavant : Directrice Commerciale et Marketing Export : FAIENCERIES DE GIEN et DE CHAROLLES (Gien 45), fabricant et distributeur d’articles table et décoration en céramique haut de gamme (Comité Colbert) : Conception et développement stratégie commerciale, membre CODIR

Directrice Export : Sté PARALUX S.A. (Château-Landon,77) fabricant et distributeur de robinetterie et d’accessoires de salle de bain : Développement offre haut de gamme et luxe (sur mesure)



Mes compétences :

Marketing

Management

Conseil

Formation

Audit

Coaching