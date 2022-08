Patricia FERRANTE

Au cabinet dans un cadre calme et verdoyant, à domicile ou en entreprise, Sophr’Odyssey vous accompagne pour :



• gérer votre stress et vos émotions

• retrouver vitalité et équilibre physique et mental

• améliorer votre sommeil

• renforcer votre concentration, votre mémoire et votre créativité

• mieux vivre vos douleurs chroniques (migraine, acouphènes, fibromyalgie…)

• traverser les passages de vie naturels (adolescence, milieu de vie, ménopause…) et les évènements douloureux ou appréhendés (séparation, deuil, licenciement, retraite…)

• vous préparez à des évènements futurs (compétitions, examens, prise de parole en public…).



Discipline d’épanouissement personnel, la sophrologie vous accueille dans votre globalité rééquilibrant corps, mental et émotions et vous relie à vos ressources positives.



Pour ce faire, elle s’appuie sur des techniques simples inspirées de la relaxation occidentale (Jacobson, Schultz) et de pratiques orientales (zen, yoga…) basées sur la respiration, des mouvements doux, la concentration et la projection positive.



Pour TOUS, enfants, ado, adultes, la sophrologie s'adapte à tous les âges en en respectant les contraintes.



En savoir plus,Array









Mes compétences :

Troubles du sommeil

Troubles de l'apprentissage, de la concentration

Enfants & adultes à hauts potentiels

Prévention (Gestion du stress & des émotions)

Traverser le deuil