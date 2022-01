Patricia LUPION

Je suis Consultante en recrutement- en portage salariale - Je recrute des hauts profils dans le domaine principalement du bien être, je procède à des recrutements personnalisés et favorise l'esprit d 'entreprise , la compétence professionnelle et le savoir être.

J'aime créer des nouveaux liens avec les entreprises, et gérer de nouvelle recherche

j'accompagne et je sélectionne les candidats à hauts potentiels humains et professionnels

Accompagnement et sélection de candidats, détection de marchés , gestion de candidatures hauts profils , commerce- spa- hôtellerie - esthétique suivi sur le programme d’intégration et de suivi en entreprise.

Je gère également des recherches dans d'autres environnements : mes mots clefs , donner sa chance à une compétence de trouver l'environnement professionnel qui lui faut pour s"épanouir; Gestion rapide et aisée des demandes entreprises . Contact : 0665096025





Des hobbies : la stratégie commerciale, les méthodes de recrutement, l'approche directe, le monde associatif à caractère humanitaire, les challenges personnel et professionnel



Mes compétences :

Conseil

Formation

Accompagnement

Développement commercial

Coaching

Ressources humaines

Management