Patricia MASSOL

Passionnée et enthousiaste disposant d’expérience dans le domaine de la Communication, capable d’initiatives avec une approche logique des défis, pouvant travailler efficacement même dans un environnement sous pression.



Je souhaite vivement intégrer un nouveau projet pour y apporter mes ressources, prendre une part active dans de futurs challenges, communiquer mon enthousiasme et vivre une nouvelle expérience professionnelle et humaine.



Organisée, rigoureuse, pugnace, dotée d'une bonne connaissance du tissu économique, ces adjectifs reflètent bien mon tempérament.



Mes compétences :

Accompagnement

Communication

Ecoute

Formation

Organisation

Presse

Professionnalisme

Publicité

Synthèse