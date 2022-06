Patricia PATY (MARINO)

A l'attention du responsable chargé du recrutement



Objet: Candidature pour un poste de commerciale en alternance.









Madame, Monsieur,



Après avoir passé mon Brevet Professionnel de coiffure, et avoir travaillé en tant que coiffeuse polyvalente, je souhaiterai me réorienter vers un BTS en négociation et relation client. Les côtés commerciaux et relationnels correspondent plus a mes attentes.

Je souhaite mettre mes compétences acquises durant ces dernières années où jai pu y développer un sens profond du relationnel, de l'écoute et du contact avec la clientèle. Ma réelle volonté d'apprendre et de réussir pourraient être les alliés de votre succès.

Mon Curriculum Vitae ci-joint vous décrira plus précisément mon parcours.



Patricia Marino