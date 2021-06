Patricia RADMILOVITCH

Décoration et éthique pour vous embellir la vie...



Embellir son univers personnel ou de travail par le biais d’une peinture grand format, d’une mosaïque ou en mixant les 2 avec des matériaux sains, telle sera l’ambition de notre projet commun . DecoEtik est à votre écoute pour vous conseiller et réaliser avec le plus grand soin le décor de vos rêves. Dans le cadre d’ateliers en équipe, DecoEtik devient coordinateur de projet autour de fresques avec une méthode démocratique et participative.



Mes compétences :

Décoration

Développement durable

Écologie

Communication