Patrick ANGOULA

Mon MASTER PROFESSIONNEL EN GESTION DE L' ENTREPRENEURIAT me permet de m’intéresser très particulièrement au montage et à la gestion des projets qui constitue mon domaine d’études et de formation à l'ESSEC de DOUALA,après un passage couronné d'une licence en économie et gestion et d'un Master I en Marketing à l'Université de Douala,

je compte me lancer dans une aventure entrepreneuriale en mettant sur pieds mon unité d'exploitation agricole qui est en gestation pour ne pas dire qui est en train se mettre progressivement en place.



CONSULTAN au Cabinet Kreativ Consulting Group, je suis à la recherche de potentiels partenaires pour la mise en place d'une exploitation agricole au Cameroun.



Mes compétences :

Création d'entreprise

Vente directe

GANTT Project

Business development

Project management and monitoring

Market research

Stratégie digitale

Team building

Market analysis

Business Planning

Budget management

Trade marketing

Brand commucation

Outdoor Strategy

Marketing Strategy

Brand management &Brand building