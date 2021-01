Patrick ARFEUILLERE

Automaticien, freelance en informatique industrielle, salarié porté au sein de ad'missions (société de portage).



EX Responsable électricité, régulation, automatisme et informatique industrielle

dans une société agroalimentaire à Clermont-Ferrand

J'ai managé le service électricité régulation automatisme et informatique industrielle (12 collaborateurs )

je planifiais la maintenance du site en électricité (HT/BT, moteurs, armoires, distribution etc.), en régulation (transmetteurs, vannes TOR ou de régulation etc.) suivant un budget élaboré avec ma hiérarchie. je participais aux réunions techniques afin de définir des budgets pour les travaux neufs ou les entretiens exceptionnel.

je gérais les budgets de maintenance et de travaux neufs.

je réalisais les cahiers des charges et supervise la bonne réalisation de ceux ci.

je participais a la mise au point des programmes ainsi que les modifications.

je gérais et planifiais les interventions des entreprises extérieures, supervise les observations des organismes de contrôles (Apave). prévoyais l'intervention des entreprises agrée pour la métrologie (pont de pesage etc.) ainsi que la maintenance des systèmes de climatisation de l'entreprise.