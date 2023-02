Patrick BARDIN

Patrick a 30 ans dexpérience professionnelle en activité libérale ou en tant que chef de projets dans différents cabinets dArchitectes en France où il réalisa essentiellement des ouvrages publics :

Logements OPAC, écoles, collèges, lycées, bibliothèques et autres bâtiments administratifs...

Ouvrages réalisés à lissue de concours gagnés ou de procédures négociées.



Il a travaillé également sur divers projets dimportance significatifs à travers le monde, dix ans en Suisse, Tunisie, Maroc, Algérie, Thaïlande et huit ans au Viet Nam.



https://drive.google.com/drive/folders/0B9Kpx7A_I65tM0VTZzd1OTZEVE0?resourcekey=0-kcyuAIw8ojdNWkdBWql5tQ&usp=share_link



https://drive.google.com/drive/folders/0B9Kpx7A_I65tM1F5R0plT2pBTDQ?resourcekey=0-0aHPPSCNViW08g2fxcS33w&usp=share_link



Il travaille actuellement en tant que directeur concept dans la filiale vietnamienne de SUNJIN

(105 employés dont 55 architectes ) où ils réalise essentiellement des ouvrages de grande envergure de renommée internationale.

( SUNJIN Engineering & Architecture approx. 1,000 staff members )



Il gère personnellement la conception des projets, procède aux présentations en anglais et se confirme comme spécialiste en architecture coloniale indochinoise ainsi qu'en architecture héliotropique.



Il maîtrise lensemble des étapes de la maîtrise dœuvre :

La planification, programmation, conception, visualisation 3-D, l'estimation, le développement des plans dexécution et de détails, la coordination des différents intervenants, l'administration et la gestion du projet.



Son objectif est de répondre aux attentes des clients, de respecter les coûts et les délais.

Son expérience en urbanisme lui permet également dassister la maîtrise d'ouvrage lors de la réalisation d'opérations immobilières.



Outre sa formation en Architecture, Patrick a suivi une formation en gestion, management et Normes ISO 9001.



Sa touche architecturale est basée sur une architecture simple, radicale.

Chaque construction ne peut avoir quune place, quune orientation. Elle ne peut pas être retransposée. Cest en tenant compte de ces éléments forts que les résultats quil obtient sont toujours originaux.



Maintenant, connaissant tous les aspects de la profession et ayant la chance de travailler avec des architectes célèbres, Patrick aime contribuer en concevant des projets culturels, scolaires et médicaux.



Mes compétences :

Conception

Archicad

Géométrie

Rhino3d

Adobe Photoshop

Modélisation 3D

Rhinoceros

Microsoft Office

ISO 900X Standard