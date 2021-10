Patrick BAUDET

Je travaille depuis 4 ans aux Galeries Lafayette, d'abord à la supply chain puis sur le site e-commerce.

Mes expériences précédentes étaient diverses : industrie du luxe, ingénierie industrielle et logistique et en industrie agroalimentaire.

Je travaille en tant que chef de projet / product owner : mesure et analyse de l'activité, spécifications (méthode SCRUM), suivi des développements, recette, conduite du changement, mesure de l'efficacité du projet. Le tout avec une forte affinité technique SI.

J'ai ainsi parcouru un certain nombre de sujets : Supply Chain et Logistique e-commerce (dont un projet de Vente sur Stock Mutualisé), Market Place, industrialisation du référencement digital, migration du site sur HYBRIS, mise en vente de nouveaux types de produits, Business Intelligence...

Mes credo sont : apporter un maximum de valeur ajoutée à l'activité, être au service des acteurs Métier, travailler en mode collaboratif.



Mes compétences :

COMMERCE

E commerce

Industrie du luxe

Internet

Logistique

Luxe

MOA

Supply chain

Système d'Information

Systèmes d'Information

E-commerce

Gestion de projet

Industrie