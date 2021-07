Patrick BEAUMONT

Je suis dans le métier des produits manufacturés depuis 1990. D'abord employé dans une société de destockage de jouets, vaisselles, art de la table, bazar, je suis entré en 2000 comme acheteur dans le groupe VETURA: FABIO LUCCI, TATI (180 magasins)spécialisé en jouets,produits licence,confiserie, DVD, électronique, au cours et en destockage en France et en Europe auprès des marques, des distributeurs ou encore des spécialistes du destockage. J'étais chargé égalemment des achats en Chine (3 fois par an, Foire de Canton, Salon de HK, Shantou,Ningbo...) avec sélection et négociation sur le terrain.

J'avais le suivi des produits pour le controle qualité auprès des laboratoires.

J'assurais l'approvisionnement en magasins ainsi que le suivi des ventes.



Après avoir travaillé quelques mois, comme acheteur chez GECODIS, centrale d'achat du site de vente www.habitatetjardin.com, je viens d'intégrer une société spécialiste de la vente en gros des produits licence en général. Nous distribuons en gros auprès des forains, magasins détaillants, chaines de distribution, grandes distributions, du textile, du jouets de la bagagerie, de la papeterie sous licence au cours et hors cours.



Je développe également une collection de jouetsen importation direct de Chine.

Mon travail est de sélectionner, négocier, puis de gérer l'acheminement avec ses normes, marquages obligatoires.



Le travail est aussi bien sur le terrain, qu'administratif.



En relation permanente avec les commerciaux, je suis en perpétuelle recherche d'opportunités ou de produits répondants au modes du moment.



Toujours en activité, je suis en recherche d'une nouvelle opportunité de poste, toujours axée sur l'achat.







Mes compétences :

Connaissance du marché

Jouets