Je suis diplômé d'université en psychologie, formé à la psychologie analytique et au travail des rêves (approche jungienne), ainsi quen gestalt-thérapie et relaxothérapie analytique. Jai par ailleurs un parcours approfondi au contact de diverses traditions spirituelles, et dans cette direction jai reçu une formation à l'approche non-duelle de la thérapie.



Je propose des séances de psychothérapie en individuel avec un fort accent sur le travail des rêves et lapproche non-duelle.



Patrick Bertoliatti