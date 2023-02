Après avoir travaillé en entreprise automobile à LOS ANGELES, BRISBANE pour GENERAL MOTORS puis

PSA FRANCE pendant plus de 30 ans en tant que vendeur, responsable commercial, cdv,formateur et directeur multi site, je créé IPS entreprise de conseil en formation

IPS conçoit et anime des formations management / vente / gestion commerciale et gestion de l'humain



Les outils pédagogiques sont basés sur un peu de théorie, beaucoup de pratique, de l'échange et de l'humour.