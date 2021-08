Patrick BORDIER

. BIMECO Ingénierie intervient en maîtrise doeuvre dans les domaines de la maison individuelle et du Génie Climatique, du Génie électrique, de la Sécurité Incendie et dans les calculs réglementaires thermiques RT2012.

Bureau dEtudes Environnementales avec approche environnementale du bâtiment (projets HQE, Habitat & Environnement, BBC, etc.) ; et dautre part, aux études énergétiques sur des bâtiments neufs ou à rénover (comparatifs énergétiques, optimisation du bâti, diagnostics Performances Energétiques, simulation thermique dynamique)





Bimeco@free.fr



Mes compétences :

maître doeuvre

Rt2012

Estimation de travaux neuf ou restructuration

Suivi de chantiers

Modélisation 3D

AutoCAD

Revit