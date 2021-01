Patrick BORRÀS

À tous ceux et celles qui veulent progresser professionnellement, je mets à leur service mes compétences et ma longue expérience professionnelle.



Français de par ma mère, je suis né en Suisse de père espagnol. Marié à une autrichienne rencontrée en Grande Bretagne, je vis et travaille depuis plus de vingt cinq ans à Graz et en Styrie (Autriche).



De par une formation dans le domaine socioculturel comme dans celui de léducation des adultes, jai eu autant des responsabilités de gestion de structures et de projets que danimation déquipes et de formation dadultes.



Mes compétences :

Aide à l'orientation professionnelle

Structuration de la relation avec le demandeur

Élaboration et suivie du budget

Repérage, recueil et analyse des besoins

Construction et utilisation doutil de pilotage

Gestion administrative et comptable de projet

Conduite et accompagnement du changement

Conception de dispositifs de formation

Organisation, mise en œuvre et pilotage de projet

Evaluation de projet et de l'action

Animation d'équipe

Négociation de contrats

Prise en compte des différentes logiques dacteur

Analyse de la pratique professionnelle