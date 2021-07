Patrick BOUISSIERE

Suivie et développement dune clientèle spécialisées dans le paysage : installateurs, paysagistes, golfs, bureaux d'études et de services techniques de municipalités sur lAquitaine.



Mon intérêt pour l'environnement me permet de proposer une utilisation raisonnée et adaptée pour une meilleure gestion de l'eau sur les projets auxquels je participe.



Disponible, j'ai développé mon relationnel client par lécoute, l'échange et le support technique et commercial.



Autonome, j'ai également renforcé mes qualités personnelles le sens des priorités, d'analyse, l'organisation, la rigueur, l'expertise, avec le travail déquipe en agence qui est très important pour nous faire progresser au quotidien.



D'une formation technique à la base un état d'esprit développé grâce aux sports, la remise en question permet d'évoluer d'avancer et de m'adapter aux nouvelles situations je souhaite évoluer dans le domaine de leau.