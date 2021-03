Patrick BOUVARD

Mes compétences :



- Marchés du transport Ferroviaire et Bus, Mil / aéro, Énergies Éoliennes et Solaire, Automobile, Électrolyse

- Marchés des composants Électrique et Électronique : Connecteurs, câbles, câblages.

- Réalisation d'affaires / contrats de prestation de service au travers d'appels d'offres publics ou privés.

- Longues expériences

- de gestion de projets de développement de produit et de projets clients dans le ferroviaire.

- Management de projets de Sourcing international.

- Commerce international.

- De développent de stratégies Marketing à l'international.



Mes ambitions :



- Le travail et la victoire en équipe!

- Mettre au service d'une entreprise, d'un projet l'ensemble de mes expériences, mon dynamisme, ma volonté de réussir et mon goût pour les contacts humains.