Patrick CHEVALIER

Fort dune expérience de 38 années dans le domaine industriel et Aéronautique ou jai occupé différentes fonctions liées à l'excellence opérationnelle je peux aujourd'hui vous proposer mes services pour le besoin ponctuel que vous recherchez.



Vous rechercher un Leader pouvant prendre en charge rapidement une structure de production, voire, multi-site, pour y piloter les changements issus de votre stratégie. Jai ces compétences et je sais comment les mettre en oeuvre dans un environnement comme le votre.



Ma démarche est orientée vers la gestion du changement, l'atteinte des objectifs et l'amélioration des résultats opérationnels.



Je peux vous aider en vous apportant de l'expérience, des outils, de la formation et du coaching permettant le développement de votre encadrement et de vos salariés.



Je dispose des outils pour m'organiser en télétravail, réunion et formation à distance, afin de répondre au mieux aux consignes du plan pandémie actuel.



Ma prestation est modulable, sadapte à vos besoins, est économique avec des résultats certains.