Patrick COMBES

Voici mon parcours récent :

- De Mai 2006 au 31 Décembre 2008

Animateur / Formateur informatique à la Maison de l'Image (association agréée organisme de formation, à Avallon, dans le 89) : Formateur, "agent" de maintenance du parc informatique (14 postes), montage et transfert vidéos, gestion des jeux en réseau, secrétaire, comptable, participation à la publicité de la Maison de l'Image via les médias tels que le journal local et la radio locale.



Qui je formais ?

- Les particuliers (que ce soit des débutant en informatique ou non) : individuel et en groupe

- Les entreprises (groupe de salariés ayant besoin d'avoir les bases en informatique) : par groupe de 10 personnes

- Les écoles primaires (du CE2 au CM2, l'objectif était le B2I : Brevet Informatique et Internet) : par groupe de 28 enfants



Il y avait la formation avec des cours, mais aussi du conseil et du dépannage.



Concernant les jeux en réseau, c'était un de mon projet (qui a été validé) de développement de la Maison de l'Image. J'ai alors choisis d'assembler 4 ordinateurs afin d'avoir de bonnes performances (les 10 autres ordinateurs avaient le minimum requis).



Et avant de démissionner (avec pour but de créer l'entreprise Patrick - Informatique), j'ai créé le nouveau site de la Maison de l'Image.



Mes compétences :

Depannage informatique a domicile

Cours d'informatique a domicile

Cours d'informatique a distance

Depannage informatique a distance

Conseils sur l'achat d'un smartphone

Conseils sur l'achat d'un ordinateur

Conseils sur l'achat d'une tablette

Conseils sur le choix d'un operateur mobile

Conseils sur le choix d'un FAI (Fournisseur d'Acce

Depannage et installation de Box ADSL

Installation et parametrage d'ordinateur

Cours d'informatique en videos a la demande

Transfert de cassettes videos sur DVD

Creation de sites Internet

Realise des DIF (Droits Individuels a la Formation

Mac

PC (tous les Windows)

Linux