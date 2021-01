Patrick CONOMBO

J'interviens dans la gestion des risques depuis plus de 10 ans.

Au cours de ma vie professionnelle, j'ai eu l'opportunité de travailler dans des milieux exigeants avec des risques très spécifiques pour l'homme, les installations ainsi que la qualité des produits.

Sensibiliser et veiller au respect des règles et consignes sont des compétences que j'ai acquises au cours de mon expérience professionnelle. J'ai également développé des compétences dans la mise en place, le suivi et maintien des normes et référentiels QSE.

Au sujet de ma personnalité, on me qualifie de quelqu'un de responsable sur qui on peut compter. On dit également que j'ai une autorité naturelle.

Je suis persévérant et je m'adapte assez facilement