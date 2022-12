Patrick CONSTANT

Bonjour,je suis un homme de 47ans ,reconnue travailleur handicapé( maladie auto immune le LUPUS).

Et voila ,de traitement en traitement ,je recommence a prendre des forces et surtout le gout a la vie ,a l'envie .

J'étais maçon coffreur ,un métier que j'aime mais que je ne peux plus pratiquer .Alors ,je recherche dans la maintenance de bâtiment et d'espace vert ,conciergerie , gardiennage. J'ai besoin de travailler et que l'on me laisse une chance de prouver que j'en veux .



Bien ,je vous remercie de l'attention que vous aurez porté a lire ce petit message .



Sincèrement. Mr Constant



Mes compétences :

Histoire

Recherche