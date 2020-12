Patrick CURIEN

Après une 1ère vie professionnelle en Comptabilité-Gestion Administrative, j'ai décidé de me reconvertir à partir de 2018 dans le médico-social afin d'etre plus aux contacts des personnes agées. J'ai effectué un stage en Ehpad et aussi plusieurs contrats courts en tant qu'agent de service hospitalier au sein de diverses structures qui a donc confirmé mon choix. De plus j'ai complété ce nouveau travail par une formation complète à Ipso Campus à Lyon 3ème arrondissement.

Je suis un jeune homme de 37ans avec une petite expérience dans ce secteur professionnel . Je souhaite poursuivre dans cette voie pour acquérir un meilleur savoir faire en tant qu'A.S.H.



Je recherche surtout dans le pays voironnais en Isère ou les communes proches de Voiron en Isère car j'ai des contraintes de mobilité ( pas de voiture).

Salutations Distinguées

P.CURIEN