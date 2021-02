Patrick DA SILVA

Passionné par les projets ayant une forte connotation technique, je suis en simple veille et à l'écoute d'opportunités sur l'ensemble du territoire français ainsi qu'à l'international (portugais bilingue, anglais et espagnol courants).



Postes susceptibles de m'intéresser :

Chef de projets HVAC, Responsable de pôle ou de département, Responsable technique, Chargé d'affaires, Responsable efficacité énergétique, etc...



Mes compétences :

AutoCAD

Ingénierie

Maitrise d'oeuvre

Bâtiment

Gestion de projet

Marchés publics

Génie climatique

Développement durable