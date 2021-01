Patrick FESNEAU

Après 15 ans dans le groupe Renault (direction après-vente et direction des achats) et 15 ans passés dans l'immobilier (gérant indépendant ou manager salarié), je recherche un poste à proximité de Metz (57) ainsi qu'au Luxembourg ou je pourrais mettre à profit mes compétences juridiques, administratives, commerciales ainsi que mes capacités d'organisation.

Ayant toujours travaillé en équipe, étant force de proposition j'ai déjà démontré mes capacités d'adapation dans de multiples fonctions et connais très bien le monde de l'entreprise et ces différents services.



Mes compétences :

Approvisionnements

Vente

Automobile

Immobilier

Achats