Patrick FOCOSI (PATRICK FOCOSI)

Préparateur physique et mental diplomé

12 ans d'expérience auprès des sportifs, des clubs et associations de sports.

En entreprise pour lutter contre les T.M.S ( Troubles musculaires squelettique).

Coaching à domicile pour de la remise en forme, du bien etre, exercices physique ou tout projet sportif ayant un objectif bien précis.

PMF coaching est une entreprise à taille humaine dans le développement, l'accompagnement et l'acquisition de compétences que cela soit dans le physique et le mental.