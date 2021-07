Patrick FOKOU FOMBASSO

INGENIEUR DE GENIE INDUSTRIEL, option Technologie de Construction Industrielle, Avec un profil pleinement industriel où rien n’a été laissé au hasard.



J’ai eu un parcours académique organisé stratégiquement en deux phases :

• Ingénierie de la maintenance : Avec une base en maintenance électromécanique obtenue au lycée technique, j’ai fais un BTS en électrotechnique et une Licence en maintenance industrielle

• Ingénierie de la conception : Apres cette maitrise de l’aspect maintenance, j’ai opté pour une maitrise de la conception à travers des études d’ingénieur dans les domaines de la mécanique et des structures métalliques (construction métallique, tuyauterie-chaudronnerie-capacités).



Cette double casquette me permet aujourd’hui d’intervenir efficacement dans toutes les étapes du cycle de vie des équipements et installations industrielles.



De même, mon parcours professionnel a été organisé entre la maintenance et la conception, avec en plus une expérience en génie civil. Cette dernière n’est pas fortuite car elle m’a permis de consolider les notions de béton armé utiles en construction métallique, et surtout de toucher du doigt le métier de la construction, la conduite de projet et de chantier.



Reside à Douala-Cameroun. Bonne capacité de travail en équipe et d'adaptation. Grand sérieux et très ouvert. Mes domaines de compétence: Mécanique-structures metalliques-Maintenance Industrielle. Avec des aptitudes en genie electrique.



Mes compétences :

Calcul mécanique

Mécanique des structures

Conception mécanique

Chaudronnerie

Tuyauterie industrielle

Conduite de chantier

Électromécanique

CAO

Génie électrique

Maintenance industrielle

Gestion de projet

DAO

Hydraulique industrielle