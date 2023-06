Patrick GELOS

Je trouve qu'il est très difficile de se présenter face à une feuille vierge, sans aucun interlocuteur devant soi pour vous donner le change, donc je vais résumer succinctement ce que j'estime être mes principales qualités !



Tout d'abord j'estime être un homme de coeur, j’essaye d'être le plus possible à l'écoute des autres et je suis très fidèle en amitié.

Professionnellement, J'ai un bon sens de l'organisation et de la gestion, j'ai une très grande force de conviction dans mes ventes et dans mon management, je suis un peu perfectionniste et très ponctuel.



Mes compétences :

Force de conviction

Organisation

Perfectionniste

ponctuel

sens de l'organisation