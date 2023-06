Patrick GIUSTI

Apres une experience concluante de 5 ans dans la vente directe de cuisine equipéé auprès des particuliers

j'ai integré le Groupe Hammel (specialisé dans la vente directe a l installateur plombier chauffagiste) en 1993 comme Tecnico-commercial sud est .

Après avoir evolué et pris plusieurs responsabilités d'encadrement et de formation tout en concervant mon poste Commercial au sein de l'entreprise ..

Depuis 5 ans chef des ventes regional puis depuis 2 ans Directeur Regional Grand Sud et l'animation d'une equipe de 10 cciaux



Mes compétences :

Convaincant