Patrick GUYARD

Après quelques années passées au service de l'Etat dans les forces armées, j'ai choisi de rejoindre le monde non moins exaltant de l'entreprise civile.

Depuis près de quinze ans, j'accompagne ainsi les entreprises pour l'organisation et la conduite de leurs projets, en leur infusant une méthodologie de management de projets fondée sur les meilleures pratiques d'élaboration de décisions opérationnelles.

Spécialiste des projets de transformation, je m'appuie notamment sur la dynamique collective en favorisant l'acquisition et la capitalisation continue des compétences et savoirs-faire.

J'ai pu intervenir dans de nombreux secteurs d'activités sur les projets de mes clients : grand projet ferroviaire, systèmes d'information, industrie aéronautique, industrie pharmaceutique, construction, recherche et développement, supply chain, conduite de changement...



Mes compétences :

Aviation

Systèmes d'information

Logistique

Supply chain

Industrie

Défense

Informatique

Aéronautique

SSII

Gestion de projet

Management

Manager

Consultant senior

Sécurité