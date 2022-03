Patrick HOPE

De formation initiale Ingénieur Informatique et après un début de carrière dans le développement (Oracle, SQL, FoxPro) et l'exploitation (Système, Réseau, Sécurité), j'ai fondé puis dirigé une SSI pendant 20 ans pendant lesquels j'ai piloté une activité en autonomie :

- organisation,

- management,

- RH,

- développement commercial,

- pilotage de programmes et projets informatiques à engagement de résultats.



Ce parcours a été complété d'une expérience en organisation (création d'activité de services managés aux PME, puis animation d'un service études dans le monde des assurances).



Plus récemment, j'ai mis à profit le temps disponible pour formaliser mes connaissance autour de la cartographie et le pilotage des processus métiers (BPMN, Gouvernance de SI, Urbanisation de SI, Sécurité des SI).



Riche de cette expérience je mets aujourd’hui mes compétences et savoir-faire au service des directions métiers chargées de projets de transformation digitale pour leur activité.



Mes compétences :

Sametime

Golf

Performance

Lotus domino

Organisation

Workflow

Accompagnement

Intranet

Lotus

Direction générale

IBM Collaboration Solutions

MOA

Collaboration

Système d'information

Management

Business Development

BlackBerry

IBM Champion

Avant vente

Commerce

IBM Domino