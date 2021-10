Spécialiste du pré-presse et du digital en agence et chez l’annonceur, j'ai complété mon parcours professionnel ces 5 dernières années par 2 expériences significatives en management d’équipe de production et en fabrication.



Qu'il s'agisse d'organiser votre production graphique, de gérer la fabrication ou tout simplement de manager votre studio de création numérique, j’assure aujourd'hui la mise en place et la gestion des moyens techniques et humains en matière de production print et digitale. J’étudie à vos côtés les solutions techniques les plus adaptées pour votre production et la gestion des projets de vos clients, de l'étude à leur livraison. Enfin, mon expertise technique et ma connaissance approfondie de la fabrication seront de véritables atouts pour garantir la réussite de ma mission.



Je recherche dès à présent un nouveau challenge pour 2014, alors rencontrons-nous et échangeons sur votre projet !



À très bientôt



Cordialement



Patrick Huet



Mes compétences :

Fabrication/Suivi

Management d'équipe

Prépresse

Management de projet

Web

Chargé de projet

Print

Publicité

Directeur de production

Consultant

Audit informatique