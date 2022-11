Patrick JAMMES

Après une expérience réussie de plusieurs années dans le domaine des achats, dont une partie importante à l’international (principalement en Europe et en Asie), j’ai choisi d’orienter ma carrière professionnelle vers la qualité, comme suite logique de mon parcours professionnel, et par intérêt pour ce domaine.

Grâce à une formation adaptée, j’ai pu très vite prendre en charge la direction d’un service qualité de 6 personnes, obtenir la certification ISO 9001 version 2008 puis la maintenir au niveau requis.

Mes différentes réalisations démontrent des capacités d’adaptation qui me permettront de transposer mes expériences dans d'autres domaines d’activité.



Mes compétences :

Cartographie des processus

Tableaux de bord

8D

Gestion des réclamations

Normes Qualité

Gestion de projet

Achats internationaux