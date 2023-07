Patrick-Jean PICHAVANT

Mon activité actuelle de consultant et mon engagement auprès du réseau SWELIA, notamment dans la commission internationale, me permettent d’évoluer dans un contexte commercial orienté en ingénierie. Je possède une forte connaissance des méthodes de négociations B2B sur une clientèle haut de gamme, pour le pratiquer depuis 10 ans et actuellement directement avec de grands groupes industriels, notamment auprès de sucreries.



Polyvalent, organisé et autonome, j'évolue désormais dans le développement de notre structure dédiée à l'accompagnement des entreprises et gouvernements au développement de fermes industrielles, sur le conseil et optimisation en machinisme agricole et sur la formation du personnel technique. Double diplômé en Business & Administration à l’EIM SupdeCo Montpellier et de l’University of Bedfordshire en Angleterre, je suis bilingue anglais/français. J'ai d'ailleurs travaillé dans le monde entier, notamment en Asie (Chine, Hong Kong) et en Afrique (Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Liberia...). J'ai, de plus, supervisé le développement d'une GMAO adaptée aux industries nécessitant un suivi pointu de son parc matériel.



Véritable homme de terrain, rigoureux, doté d’un bon sens de l’écoute et d’une capacité d’adaptation aux facteurs humains je suis aussi membre du conseil d'administration du réseau Swelia. Ce réseau regroupe des compétences dans les domaines de l’identification, du captage, du traitement, de la distribution, de l’irrigation, des analyses et contrôles, de l’assainissement, de la gestion du milieu naturel, de l’ingénierie et tout ce qui concerne la ressource Eau au sens large du terme, de la haute montagne à la mer, des eaux superficielles aux eaux souterraines. C'est aussi plus de 100 entreprises pour plus de 950 millions d'euros de CA. Nous avons ansi noué des partenariats, dans la durée, avec des entreprises expérimentées permettant d'apporter des solutions "clés en main" pour nos clients industriels.



Mes compétences :

Management

Organisé

Pro actif

Gestion PME

Vente B2B

Windev