Patrick JOUVE

Diplômé de lÉcole Française de Papeterie et Industrie Graphique de Grenoble ( EFPG - PAGORA ), j'ai en charge depuis 10 ans les activités commerciales de l'Imprimerie GUIGON ( 69 - Cours-la-Ville), pour les régions Auvergne, Limousin, Centre et les départements de la Loire, de la Drôme et l'Ardèche, Cette imprimerie familiale, est spécialisée dans l'impression dÉtiquettes Adhésives, Cartonnages, imprimés de labeurs et PLV.



Mes compétences :

Prospection

Négociation commerciale

Support technique

Etude technique