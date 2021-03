Patrick JUIN

Actuellement en poste dans l'Armée de Terre, je suis directeur adjoint d'un organisme de formation.

Je cherche à étoffer mon réseau pour mieux cibler mes orientations dans la gestion de crise, la sûreté des entreprises, avec une volonté affirmée de manager des équipes et conduire des projets.



Dernièrement, en lien direct avec les équipes interministérielles de gestion de crise des 21 départements de la zone Sud, j'ai participé à l'élaboration des plans généraux d'action de secours et plus spécifiquement à la conduite des opérations de la crise COVID.



Cette expérience est enrichie par des actions de formation de techniques de management opérationnel et à l'accompagnement en situation de conflit de cadres d'Asie Centrale, de pays du Golfe Persique, d'Afrique Centrale, sur leur territoire.

A cela s'ajoute l'évaluation sécuritaire d'une région en crise sur le continent africain en 2005 et 2007 lors de missions de plusieurs mois et dans les Balkans de 2001 à 2003.



Mes compétences :

Direction générale et Management d'équipes

Conduite de projets

Gestion de crises

Négociation

Sécurité internationale

Intelligence économique