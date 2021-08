Patrick LANDAIS

Pourquoi ne pas redonner à la culture son sens premier ?



Trop pressée, trop clivée, notre société n’envisage pas assez la culture comme un moyen de conduire l’humain vers l’harmonie.

Or, en donnant naissance à des évènements culturels, où des arts comme la musique, la mode, la peinture et la littérature, peuvent dialoguer de concert, chacun aurait une lecture plus unifiée de notre société.



Durant mes 15 années d’expériences professionnelles dans le prêt-à-porter de luxe mon gout de l’esthétique s’est aiguisé, mon sens des responsabilités s’est affirmé et mes capacités d’organisation d’évènements se sont vues confirmées.

Je suis donc apte à anticiper, organiser et gérer des manifestations à but commerciales.



La reprise d’étude en lettres et communication, puis en médiation culturelle que j’ai effectué m’a permis de parfaire mes savoirs. Je suis donc devenu plus compètent lorsqu’il s’agit de concevoir, d’analyser des sujets, des objectifs et de concepts à développer.



A l’aise en communication écrite et orale, je suis aujourd’hui, prêt à porter au mieux des projets où la culture, par le truchement de l’art, offrira à tous des perspectives de réalisation de soi, dans notre modernité.



La combinaison de mes savoirs m’offre de pouvoir tour à tour être: découvreur et révélateur de talents, concepteur, organisateur et réalisateur dans la mise en œuvre d’évènements.



En relation étroite avec des artistes peintres, des instrumentistes et chanteurs de musique classique, je possède un petit réseau d’intervenants disposés à participer à des manifestations de cette ambition.



Mes compétences :

* Gestion des priorités

* Créativité

* Définir et mettre en oeuvre une stratégie.

* Sens de l’organisation

* Bon relationnel

* Gestion d’évènements