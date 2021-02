Patrick LASCAR

Avec une expérience probante de 20 années dans la vente de prestations de services auprès des TPE/PME/PMI, j'ai décidé de créer une entreprise dédiée à la lutte contre la démarque inconnue avec une force de vente directe de proximité.

Une approche novatrice, créatrice de valeur pour nos clients et un concept

alliant sérénité et efficacité permettent

désormais aux équipes de Lease Protect

France de se développer à un rythme

soutenu.

Présents désormais sur PACA, RA, IDF, NN, NORD, en AQUITAINE et dans la région EST , nos équipes techniques, commerciales et administratives sont autonomes pour une souplesse, une réactivité et une efficience recherchée par nos clients.



Mes compétences :

Vidéosurveillance

Management de la marge

Portique antivol AM et RF